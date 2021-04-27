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البابا فرنسيس متمنياً تحقق زيارته الى لبنان: ارفع الدعاء الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من اجل الخير العام فيه

Lebanon 24
27-04-2021 | 04:58
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