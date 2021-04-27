النائبة ستريدا جعجع من بكركي: لا إنقاذ للبنان إلا عبر الحياد فوطننا بلد صغير يقع وسط منطقة ملتهبة وكان من غير الحكمة أبدا زجُه في أتون نار هذه المنطقة وصراعاتها الأمر الذي أدى إلى عزله تماما

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