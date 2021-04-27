ستريدا جعجع: ‏بالنسبة لموضوع الترسيم ‏فموقفنا هو خلف موقف اللجنة ‏الفنية التقنية الرسمية في المؤسسة العسكرية ‏‏المولجة بهذا الملف ومن ‏الواجب تحصين مؤسسة الجيش ‏وتحييدها عن كل الصراعات

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