ستريدا جعجع من بكركي: ‏‏أوجه نداءً لتكتّل "لبنان القوي" لأن يبادر للتنسيق معنا للاستقالة جميعاً من المجلس الأمر الذي من شأنه أن ‏يفقد هذا المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحو ‏انتخابات مبكرة

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