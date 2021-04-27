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ستريدا جعجع من بكركي: أوجه نداءً لتكتّل "لبنان القوي" لأن يبادر للتنسيق معنا للاستقالة جميعاً من المجلس الأمر الذي من شأنه أن يفقد هذا المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحو انتخابات مبكرة
Lebanon 24
27-04-2021
|
05:22
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