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ستريدا جعجع من بكركي: ‏‏أوجه نداءً لتكتّل "لبنان القوي" لأن يبادر للتنسيق معنا للاستقالة جميعاً من المجلس الأمر الذي من شأنه أن ‏يفقد هذا المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحو ‏انتخابات مبكرة

Lebanon 24
27-04-2021 | 05:22
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النائبة ستريدا جعجع من بكركي: لا إنقاذ للبنان إلا عبر الحياد فوطننا بلد صغير يقع وسط منطقة ملتهبة وكان من غير الحكمة أبدا زجُه في أتون نار هذه المنطقة وصراعاتها الأمر الذي أدى إلى عزله تماما
lebanon 24
29/04/2021 23:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نداءٌ من ستريدا جعجع لـ"لبنان القوي".. للاستقالة الجماعية!
lebanon 24
29/04/2021 23:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة ستريدا جعجع من بكركي: عبرنا لصاحب الغبطة عن تأييدنا الكامل لكل ‏ما يقوم به من مساعٍ وبشكل مستمر من ‏أجل محاولة ‏إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه ‏خصوصاً لناحية الصرخة التي أطلقها لرفع اليد عن الدولة وتحريرها كما ‏دعوته إلى الحياد‏
lebanon 24
29/04/2021 23:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري لعون عبر "الجديد": التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج الى حكومة
lebanon 24
29/04/2021 23:12:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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