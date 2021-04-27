أخبار عاجلة

رويترز: رئيس شركة النقل البحري السعودي ينفي تعرض أي من سفن الشركة للهجوم مقابل ينبع

Lebanon 24
27-04-2021 | 06:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رويترز نقلاً عن "دراياد غلوبال": تقارير غير مؤكدة عن الهجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودي
lebanon 24
29/04/2021 23:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارات غوغل ذاتية القيادة.. رئيس الشركة يتنحى
lebanon 24
29/04/2021 23:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سرق سيارة من الشركة التي يعمل بها.. للقاء حبيبته!
lebanon 24
29/04/2021 23:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نرفض أن يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً
lebanon 24
29/04/2021 23:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:11 | 2021-04-29
16:10 | 2021-04-29
16:09 | 2021-04-29
16:08 | 2021-04-29
16:07 | 2021-04-29
15:33 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website