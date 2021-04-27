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التجكم المروري: حادث اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد #شكا المسلك الشرقي -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة بالاتجاهين

Lebanon 24
27-04-2021 | 07:50
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