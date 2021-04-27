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باخرة ألمانية تصل الى مرفأ بيروت لتحميل المستوعبات التي تحوي مواد خطرة كانت قد وضبتها شركة كومبي ليفت تمهيداً لتلفها في ألمانيا (صوت لبنان)

Lebanon 24
27-04-2021 | 12:05
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