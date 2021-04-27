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روسيا: يبدو أحيانا أن إسرائيل تهدف إلى إنهاء كل الأنشطة النووية لإيران لكن ذلك أمر مستحيل

Lebanon 24
27-04-2021 | 12:46
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