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الجيش الأميركي: طالما استمرت إيران بدعم وكلائها وأذرعها في الشرق الأوسط فلن تنعم المنطقة بالاستقرار

Lebanon 24
27-04-2021 | 14:07
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