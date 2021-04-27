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أخبار عاجلة
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق فاشل لقذيفتين من غزة سقطتا داخل القطاع
Lebanon 24
27-04-2021
|
17:51
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