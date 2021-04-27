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وزارة العدل الأميركية أصدرت أحكاما بحق 400 متهم تورطوا في أحداث اقتحام الكونغرس

Lebanon 24
27-04-2021 | 19:16
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