أخبار عاجلة

تمديد اجتماعات اللجنة العسكرية في سرت حتى الخميس

Lebanon 24
27-04-2021 | 19:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: ‏بالنسبة لموضوع الترسيم ‏فموقفنا هو خلف موقف اللجنة ‏الفنية التقنية الرسمية في المؤسسة العسكرية ‏‏المولجة بهذا الملف ومن ‏الواجب تحصين مؤسسة الجيش ‏وتحييدها عن كل الصراعات
lebanon 24
29/04/2021 23:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يتوجه الثلاثاء إلى مدينة سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية 5+5
lebanon 24
29/04/2021 23:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة العسكرية في مجلس النواب الأميركي: لن نغادر أفغانستان بحلول الأول من أيار
lebanon 24
29/04/2021 23:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت: تأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من الخميس
lebanon 24
29/04/2021 23:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:18 | 2021-04-29
16:15 | 2021-04-29
16:14 | 2021-04-29
16:13 | 2021-04-29
16:11 | 2021-04-29
16:10 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website