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الرئيس عون استقبل في حضور وزير الصناعة عماد حب الله، وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين الذي عرض له حاجات ومشاكل القطاع الصناعي في الظروف الراهنة

Lebanon 24
28-04-2021 | 03:53
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