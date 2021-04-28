الرئيس عون استقبل في حضور وزير الصناعة عماد حب الله، وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين الذي عرض له حاجات ومشاكل القطاع الصناعي في الظروف الراهنة

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