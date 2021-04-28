الرئيس عون استقبل بحضور النائب فريد البستاني، لجنة مواكبة وإنشاء وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي، وأكد تقديم الدعم اللازم لإنجاز المستشفى في أسرع وقت ممكن على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

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