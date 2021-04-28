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الرئيس عون استقبل وفداً من جمعية منظمة إغاثة مسيحيي الشرق أطلعه على الأعمال الإغاثية التي قامت بها لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت والاهتمام بالمراكز الصحية المتضررة

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:26
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