النائب فريد البستاني بعد لقائه الرئيس عون: بمؤازرتكم تغلّبنا على الصعوبات كافة وها نحن اليوم بصدد إنهاء القسم الأول من مستشفى دير القمر الحكومي الذي سيتم افتتاحه برعايتكم

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