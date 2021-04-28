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النائب فريد البستاني بعد لقائه الرئيس عون: بمؤازرتكم تغلّبنا على الصعوبات كافة وها نحن اليوم بصدد إنهاء القسم الأول من مستشفى دير القمر الحكومي الذي سيتم افتتاحه برعايتكم

Lebanon 24
28-04-2021 | 06:02
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الرئيس عون خلال استقباله النائب فريد البستاني مع وفد من لجنة مواكبة وانشاء وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي: حريص على وحدة الجبل وابنائه، إنها العامود الفقري لوحدة لبنان ونأمل انتهاء المستشفى قريباً ليكون في خدمة أبناء الجبل
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