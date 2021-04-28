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شمعون بعد لقائه وفداً من القوات:على كل القيادات والمعارضة أن تعمل يداً بيداً لمنع انهيار البلد ونطالب بالسيادة والوقوف إلى جانب بكركي في كل المواضيع السيادية

Lebanon 24
28-04-2021 | 06:38
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