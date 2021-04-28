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وزير الصحة التركي: وقعنا اتفاقًا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

Lebanon 24
28-04-2021 | 12:17
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