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وزير الداخلية الفرنسي: منذ بداية ولاية الرئيس ماكرون عام 2017 تمكنا من إحباط 36 خطة اعتداء إرهابي في البلاد

Lebanon 24
28-04-2021 | 13:18
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