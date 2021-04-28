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أخبار عاجلة
البرلمان الأوروبي يحضر مشروع قرار يدين روسيا على "التصعيد" في أوكرانيا والتدخل في شؤون دول أوروبية
Lebanon 24
28-04-2021
|
15:33
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