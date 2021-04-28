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المتحدث باسم وزارة الري المصرية للجزيرة: مصر تواجه تحديات مائية سواء في وجود سد النهضة أو عدمه

Lebanon 24
28-04-2021 | 18:10
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