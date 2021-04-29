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الجيش ضبط ليلا شاحنة محمّلة بأطنان من الحديد المسروق من سكة القطار القديمة الموجودة في البقاع الشمالي وذلك عند مدخل بلدة القاع

Lebanon 24
29-04-2021 | 01:13
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