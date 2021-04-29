أخبار عاجلة

لجنة البيئة بحثت في ردميات انفجار المرفأ وتسرب الرواسب النفطية

Lebanon 24
29-04-2021 | 07:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ: أي جريح إذا أراد أن يتعالج يجب أن يذهب إلى نفس المستشفى الذي ذهب إليه عندما أصيب لأن وزارة الصحة لم تعمّم الأسماء
lebanon 24
29/04/2021 23:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عريضة لـ"الجمهوريّة القويّة" تطالب بلجنة تقصي حقائق دوليّة بانفجار المرفأ.. وهذه التفاصيل
lebanon 24
29/04/2021 23:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو سليمان: بعد تنحية صوان تتأكد الحاجة للجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ
lebanon 24
29/04/2021 23:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك مسؤولية على القضاء في موضوع تأخير تحقيقات انفجار المرفأ ولكن هناك اليوم محقق عدلي جديد وثمة من استهدفنا سياسيا عند وقوعه والقصة ليست فقط في مسؤولية الإهمال
lebanon 24
29/04/2021 23:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:33 | 2021-04-29
16:31 | 2021-04-29
16:30 | 2021-04-29
16:29 | 2021-04-29
16:29 | 2021-04-29
16:28 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website