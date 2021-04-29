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باسيل: لبنان يلزمه حكومة من الإختصاصيين تكون مدعومة من القوى السياسية والبرلمانية الأساسية من دون ان يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها

Lebanon 24
29-04-2021 | 09:22
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