باسيل في مقابلة مع "روسيا اليوم": الدول يمكن أن تساعد لبنان على النهوض لكن عليه هو أن يتحمل مسؤوليته كبلد وأن يتدبر اللبنانيون أمورهم بإلزامية التفاهم في ما بينهم

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