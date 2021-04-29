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باسيل في مقابلة مع روسيا اليوم: ما يمنع تشكيل الحكومة هو تقصير اللبنانيين ولدينا نظام سياسي فاشل ويجب إصلاحه

Lebanon 24
29-04-2021 | 16:08
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"لدينا نظام سياسي فاشل"...باسيل: هذا ما يمنع تشكيل الحكومة
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30/04/2021 23:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب محمد رعد لـ"روسيا اليوم": روسيا تبدي اهتماماً جدياً بالاسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمة امام الرئيس المكلف وحث الاطراف اللبنانيين على ضرورة إكمال هذه المهمة لان مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة
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30/04/2021 23:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/04/2021 23:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في مقابلة مع "روسيا اليوم": الدول يمكن أن تساعد لبنان على النهوض لكن عليه هو أن يتحمل مسؤوليته كبلد وأن يتدبر اللبنانيون أمورهم بإلزامية التفاهم في ما بينهم
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30/04/2021 23:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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