باسيل: نريد من الحريري أن يؤلف لكن إذا لم يستطع عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يمكن لأحد أن يحاول الاستفادة من الأزمة الكبيرة ليحاول فرض شروط جديدة

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