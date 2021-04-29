باسيل: ليس كل الطبقة السياسية فاسدة ولا الآخرون جميعهم اوادم ولبنان صار ملزما بالاصلاح البنيوي والجذري للبنية الاقتصادية والمالية ولن تقوم الدولة مع الفساد

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