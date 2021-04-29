باسيل: لا إصلاح في لبنان فيما أكثرية المتمسكين بالحكم هم مع الفساد ولم نتمكن منذ 2005 من الحصول على الأكثرية المطلوبة لتنفيذ برنامجنا الإصلاحي

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