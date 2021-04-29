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باسيل: حزب الله ليس منغمسًا في الفساد ولكن لأسباب استراتيجية واولوية الحفاظ على المقاومة هو ليس ناشطا كما نرى انه يجب ان يكون في هذا المجال

Lebanon 24
29-04-2021 | 16:14
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باسيل: متفقون مع حزب الله على قضايا استراتيجية في لبنان والمنطقة لناحية مواجهة اسرائيل والارهاب ولكن نختلف معه على قضايا داخلية منها محاربة الفساد ومقتنعون اننا لو وضعنا جهدنا معا ومع اللبنانيين نستطيع الكثير في هذا المجال
lebanon 24
30/04/2021 23:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: المسألة نفسها تنطبق على الأموال المهرّبة والخاضعة لإتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد ممكن اقتفائها ولدينا الكثير من الأصدقاء والمهتمّين في العالم الراغبين بمساعدتنا "نحنا ماعلينا قرش فساد واحد امّا انتم الله يستر"
lebanon 24
30/04/2021 23:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات ولقاءات بين نصرالله وباسيل... ولكن لا حكومة
lebanon 24
30/04/2021 23:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم: يجب التوصل لاستراتيجية دفاعية كمخرج للموضوع اللبناني على أن يكون الحل داخليا فكل الضغوط على حزب الله لم توصل لحل للسلاح ومستعد للقيام بوساطة في هذا الإطار وفي أي مسألة تخدم لبنان واستقراره
lebanon 24
30/04/2021 23:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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