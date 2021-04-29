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باسيل: نريد للبنان ان يشكل حكومة وان يسوي علاقاته مع الدول العربية وسوريا يجب ان تعود الى الجامعة العربية كما طالبت قبل سنوات وقامت القيامة علي
Lebanon 24
29-04-2021
|
16:29
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