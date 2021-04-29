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باسيل: هناك مسؤولية على القضاء في موضوع تأخير تحقيقات انفجار المرفأ ولكن هناك اليوم محقق عدلي جديد وثمة من استهدفنا سياسيا عند وقوعه والقصة ليست فقط في مسؤولية الإهمال

Lebanon 24
29-04-2021 | 16:29
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باسيل: اذا عجز القضاء اللبناني عن اظهار الحقيقة في انفجار المرفأ سنطالب بتحقيق دولي والآن اتخذ التحقيق مساراً جديداً بعد استلام القاضي بيطار للملف
lebanon 24
30/04/2021 23:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: الاجواء من بعبدا ليست ايجابية وذلك لاختلاف وجهات النظر بين عون والحريري، وليس هناك اي حلحلة ومرونة في المواقف وما يمكن جزمه هو ان اليوم لن تكون هناك حكومة ولا تبدو قريبة
lebanon 24
30/04/2021 23:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اليوم صار هناك قاض جديد وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائيّة كثيرة حصلت
lebanon 24
30/04/2021 23:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المحقق العدلي الجديد في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار توجه الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، للإطلاع على الملف تمهيدا للبدء بمتابعة التحقيقات
lebanon 24
30/04/2021 23:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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