باسيل: لا يجب أن نعول على الاتفاق النووي في شأن الحكومة ونريد للحوار الإيراني-السعودي أن يستمر لكن لا يجب ربط الحكومة به بل أن نستفيد من المناخ الايجابي الذي يخلقه

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