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باسيل: لو اعتمدت الاصول الميثاقية والدستورية والاعراف من قبل رئيس الحكومة المكلف كنا وفرنا الوقت ولم نضيع ستة اشهر في انتظار احداث معينة

Lebanon 24
29-04-2021 | 16:33
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