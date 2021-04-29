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‏الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان مشاركة أهل ⁧‫القدس‬⁩

Lebanon 24
29-04-2021 | 17:37
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