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15 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في انهيار جسر خلال حفل ديني بإسرائيل

Lebanon 24
29-04-2021 | 19:04
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