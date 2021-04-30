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تركيا: الخارجية تدعو تل أبيب لاحترام اتفاق أوسلو وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات في القدس

Lebanon 24
30-04-2021 | 05:14
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