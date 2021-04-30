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راعي أبرشية دير الأحمر والبقاع الشمالي المطران حنا رحمة لـmtv: الجراد يغطّي السماء والواقع صعب وهو انتشر في كلّ المنطقة ونحيي وزارة الزراعة التي عملت على الرشّ ونتضامن مع بعضنا للوقوف في وجه هذه الآفة

Lebanon 24
30-04-2021 | 06:51
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