راعي أبرشية دير الأحمر والبقاع الشمالي المطران حنا رحمة لـmtv: الجراد يغطّي السماء والواقع صعب وهو انتشر في كلّ المنطقة ونحيي وزارة الزراعة التي عملت على الرشّ ونتضامن مع بعضنا للوقوف في وجه هذه الآفة

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