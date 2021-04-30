أخبار عاجلة

"روسيا اليوم" نقلاً عن الكرملين: نؤيد نهج ولي عهد السعودية في بناء علاقات على أساس المساواة وعدم التدخل في شؤون الدول

Lebanon 24
30-04-2021 | 07:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
روسيا: تصريحات بعض الدول عن عدم شرعية الانتخابات القادمة في سوريا محاولة جديدة للتدخل في شؤونها
lebanon 24
30/04/2021 23:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يستهلّ لقاءاته اليوم في موسكو باجتماع مع النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي الروسي للعلاقات الدولية
lebanon 24
30/04/2021 23:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في مقابلة مع "روسيا اليوم": الدول يمكن أن تساعد لبنان على النهوض لكن عليه هو أن يتحمل مسؤوليته كبلد وأن يتدبر اللبنانيون أمورهم بإلزامية التفاهم في ما بينهم
lebanon 24
30/04/2021 23:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الأوروبي يحضر مشروع قرار يدين روسيا على "التصعيد" في أوكرانيا والتدخل في شؤون دول أوروبية
lebanon 24
30/04/2021 23:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:23 | 2021-04-30
16:01 | 2021-04-30
15:26 | 2021-04-30
15:19 | 2021-04-30
15:18 | 2021-04-30
15:14 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website