باسيل لـ"Kommersant": لبنان يجب ان يكون مستقرا ولذلك يجب ان تتحقق الاصلاحات التي تتطلب حكومة وتشكيل الحكومة يتطلب احترام ارادة اللبنانيين وتنوعهم

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