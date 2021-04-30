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باسيل: ان يسعى الحريري الى النصف زائدا واحدا وتسمية كل الوزراء وبمعزل عن موقفنا هل يقبل حزب الله والطاشناق وفرنجية وجنبلاط؟
Lebanon 24
30-04-2021
|
09:33
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