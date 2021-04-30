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باسيل لاذاعة "سبوتنيك": رأينا تفهما روسيا كبيرا لطروحاتنا لا بل مجالا لوضع تصور مشترك لهذه الافكار واعتبر زيارتي لروسيا استراتيجية بامتياز

Lebanon 24
30-04-2021 | 11:56
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30/04/2021 23:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حزب الله ليس منغمسًا في الفساد ولكن لأسباب استراتيجية واولوية الحفاظ على المقاومة هو ليس ناشطا كما نرى انه يجب ان يكون في هذا المجال
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باسيل في مقابلة مع روسيا اليوم: ما يمنع تشكيل الحكومة هو تقصير اللبنانيين ولدينا نظام سياسي فاشل ويجب إصلاحه
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