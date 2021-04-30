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هنية: ما زال هناك متسع لإجراء الانتخابات في القدس والمقدسيون قادرون على انتزاع حقهم

Lebanon 24
30-04-2021 | 15:01
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