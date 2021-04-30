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الخارجية الأميركية: ندعو الأطراف الأفغانية إلى إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة ووقف شامل ودائم لإطلاق النار

Lebanon 24
30-04-2021 | 15:14
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