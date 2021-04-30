أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي أبلغ نظيره المغربي بأن واشنطن لن تتراجع عن اعتراف ترمب بشأن الصحراء حالياً (الشرق)

Lebanon 24
30-04-2021 | 16:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي يجدد التأكيد خلال اتصاله بنظيره السعودي على التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/05/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: وفد الشرق الأوسط سيؤكد دعم واشنطن لأمن السعودية وسيحبث تطورات الملف اليمني
lebanon 24
01/05/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوفد الأميركي إلى الشرق الأوسط سيؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وأبو ظبي
lebanon 24
01/05/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ليس في مصلحة واشنطن أو حلف النيتو بقاء قواتهما في أفغانستان إلى ما لا نهاية
lebanon 24
01/05/2021 18:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:22 | 2021-05-01
10:55 | 2021-05-01
10:42 | 2021-05-01
10:25 | 2021-05-01
10:13 | 2021-05-01
10:08 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website