أخبار عاجلة

حفتر ونائب رئيس الحكومة الليبية يلتقيان عقيلة صالح في مدينة القبة

Lebanon 24
30-04-2021 | 18:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال جلسة منح الثقة للحكومة: بناء مؤسسات الدولة هي المرحلة الأهم وعلى الحكومة خدمة الوطن وتحسين ظروف العيش
lebanon 24
01/05/2021 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عقيلة صالح يبحث في القاهرة دعم تشكيل الحكومة الليبية الجديدة
lebanon 24
01/05/2021 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يحدد الاثنين 8 آذار القادم موعدا لعقد جلسة في مدينة سرت لمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة
lebanon 24
01/05/2021 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الليبية: فتح السفارة المصرية في طرابلس بعد عيد الفطر
lebanon 24
01/05/2021 18:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:22 | 2021-05-01
10:55 | 2021-05-01
10:42 | 2021-05-01
10:25 | 2021-05-01
10:13 | 2021-05-01
10:08 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website