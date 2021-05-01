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المتحدث باسم طالبان: تأخير اكتمال الانسحاب الأميركي يمنح مسلحينا فرصة للقيام بأي عمل ضد القوات الأجنبية

Lebanon 24
01-05-2021 | 05:21
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