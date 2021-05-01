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رئيس الصومال يعلن رسميًّا التنازل عن تمديد ولايته ويكلف رئيس الوزراء بمسؤولية إجراء الانتخابات وفق اتفاقية 17 أيلول

Lebanon 24
01-05-2021 | 07:40
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