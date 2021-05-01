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البابا فرنسيس عبر تويتر: لنرفع أنظارنا في شهر أيار إلى والدة الإله، علامة تعزية ورجاء أكيد، ولنصلِّ معًا مسبحة الوردية لكي نواجه معًا تجارب هذه المرحلة ونكون أكثر اتحادًا كعائلة روحية

Lebanon 24
01-05-2021 | 09:47
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