البابا فرنسيس عبر تويتر: لنرفع أنظارنا في شهر أيار إلى والدة الإله، علامة تعزية ورجاء أكيد، ولنصلِّ معًا مسبحة الوردية لكي نواجه معًا تجارب هذه المرحلة ونكون أكثر اتحادًا كعائلة روحية

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