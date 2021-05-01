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وزير الاشغال العامة من المطار: أشكر معالي الوزير نقولا نحاس على لمساته على هذه الرحلة التي أوصلت الشعلة من القدس الى بيروت

Lebanon 24
01-05-2021 | 12:41
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